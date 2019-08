Incendi in Sardegna,”fatalità? sfortuna? No, questa è una guerra e c’è chi è pronto a morire per salvare la terra”

L’amara riflessione del sindaco di Nughedu San Nicolò, sulla piaga degli incendi che sta devastando quest’estate la Sardegna, e che ha distrutto anche centinaia di ettari del territorio che amministra.

“Fatalità? coincidenza? sfortuna? No niente di tutto ciò. Questa è una guerra. Una guerra in piena regola fra noi e questi criminali che va combattuta con tutte le forze che abbiamo. Anche oggi dobbiamo la sopravvivenza del nostro territorio agli uomini che erano pronti a morire sul campo. E non sto esagerando.



Occorre esserci e viverle queste situazioni per capire cosa voglia dire andare incontro alle fiamme, a quella colonna di fumo che curva dopo curva si fa sempre più cupa e spaventosa. A pensarci bene è un gesto totalmente innaturale. L’istinto ti dice di tornare indietro e invece qualcosa ti spinge a non fermarti. E poi ci sono gli occhi di chi è sul fronte del fuoco. Agenti, coordinatori, operai, volontari. Hanno tutti lo stesso sguardo arrossato, stanco ma incredibilmente determinato. E Non si arretra di un metro.