Aziende agricole danneggiate dall’alluvione del 2018: prorogata l’erogazione dei contributi

Prorogata, con Ordinanza n.15 del Commissario delegato per l’emergenza alluvione – Regione autonoma della Sardegna – Dipartimento della Protezione Civile, la procedura finalizzata all’erogazione dei contributi per gli investimenti di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per l’aumento del livello di resilienza delle strutture che sono sede di aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi del 10 e 11 Ottobre 2018.

Le aziende agricole che hanno realizzato detti investimenti e che hanno subito danni in seguito agli eventi meteorologici del 10 e 11 ottobre 2018, possono presentare istanza, su apposita modulistica, entro le 13 del 21 agosto 2019.

