Ancora uno “scippo” di spiagge sarde: le cale di Baunei spacciate per Corfù

Ancora uno scippo delle immagini delle spiagge sarde per scopi pubblicitari. Stavolta è la pagina Magical Grece a spacciare una delle bellissime cale della costa baunese, in Ogliastra, come Corfù, in Grecia. Immagine che non sfugge all’amministrazione che prontamente pubblica sui social un ironico commento “Chi usa le immagini del nostro territorio per promuovere il proprio è sempre un pesce fuor d’acqua.”