Cagliari, Nainggolan subito in campo

(ANSA) - ISTANBUL, 7 AGO - Pareggio del Cagliari a Istanbul nella amichevole con il Fenerbahce: 2-2 il risultato finale. I turchi sono andati in gol al 35' del primo tempo con Emre su punizione. Il raddoppio dei padroni di casa è arrivato nel minuto di recupero prima dell'intervallo con un tiro dal limite di Ozan. Il Cagliari ha accorciato il risultato all'8' della ripresa con Han, subentrato a Birsa, e poi ha riagguantato gli avversari al 18' con Joao Pedro, bravo a procurarsi e a realizzare un calcio di rigore. Fra i protagonisti anche Nainggolan, subito in campo a pochi giorni dall'arrivo in Sardegna dopo l'addio all'Inter. Il belga ha giocato sessanta minuti: è stato sistemato da Maran in posizione centrale davanti alla difesa. Il Ninja spesso ha avviato la manovra proponendosi qualche volta anche in avanti. Nel primo tempo ha rimediato un'ammonizione in occasione del fallo al limite che ha portato al vantaggio dei turchi. Il Cagliari recrimina per un contatto sospetto in area tra Pavoletti e il portiere avversario al 20' pt.