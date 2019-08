Omicidio a Roma: ucciso Diabolik, il capo ultras della Lazio

È morto, colpito da un proiettile alla testa, l’ultras della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. L’agguato fatale è avvenuto nel parco degli Acquedotti a Roma. A dare l’allarme è stato un passante.

Si è trattato di un agguato in piena regola, nel parco alla periferia di Roma: uno sparo a distanza ravvicinata ha colpito alla testa il noto ultras della Lazio. L’uomo era stato implicato in precedenza in una vicenda di droga. Sul posto la polizia

