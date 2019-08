A Porto Cervo la plastica da riciclo si scambia con gli oggetti

La spazzatura la puoi portare a Porto Cervo. Ma non per buttarla via. Entri nel punto Exchange Miniwiz alla Promenade du Port con la plastica da riciclare (bottiglie, buste, piatti, bicchieri, coppette e cucchiaini da gelato), e ti guardi intorno per vedere se c'è qualcosa che ti piace: sedie, occhiali, cappelli. Ogni oggetto ha un prezzo in punti. Ma anche la plastica che tu porti vale dei punti. Non ci sono soldi da aggiungere: più rifiuti riciclabili consegni al negozio e più hai la possibilità di portarti via l'oggetto che desideri.

Funziona così. E il motto è "dalla spazzatura all'oro". Un negozio 'etico' nato dall'idea di un ingegnere di Taipei: ogni stanza è piena di prodotti innovativi e rispettosi dell'ambiente. Con la tecnologia che si mette al servizio della lotta all'inquinamento da rifiuti plastici e chimici. La parola chiave è Exchange. "Scambia l'impatto del tuo inquinamento con soluzioni e prodotti che tu sia orgoglioso di condividere, e 'scambia' i tuoi disattenti consumi monouso con nuovi elementi costruttivi durevoli per la tua casa e città", spiegano i promotori dell'iniziativa.

Non solo: si può partecipare ai workshop per assistere in pochi minuti all'intero processo di riutilizzo di questi materiali. Proprio come avviene in un panificio tradizionale con acqua, sale e farina. Il riciclo creativo si svolge al Miniwiz Trashlab martedì, mercoledì, sabato e domenica alle 19. Con gli ingegneri pronti a condividere l'esperienza e a illustrare progetti e materiali sviluppati negli ultimi 15 anni. Un percorso pratico dove si imparerà l'intero processo: separazione, lavaggio, asciugatura, triturazione, fusione e formazione del prodotto finito.

Miniwiz è un'azienda che dal 2005 si occupa di realizzare soluzioni innovative legate all'economia circolare. Il punto Exchange è inserito nella Promenade du Port, centro creativo e artistico con 60 realtà tra ristoranti, bar, gallerie d'arte e design, concept store, boutique artigianali e alcuni dei più influenti marchi di moda internazionali.