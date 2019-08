I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio, intorno alle 16:30, nei pressi di via Sanna, a Pirri, dove si è sviluppato un rogo in un’area incolta, un ex campo da calcio. Le fiamme hanno bruciato circa 5 chilometri di sterpaglie. Sul posto è stata inviata dalla sala operativa del 115 una squadra di pronto intervento attrezzata con un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio. Gli operatori hanno provveduto a spegnere le fiamme limitandone la propagazione. In fase di accertamento le cause del rogo.

L'articolo Incendio in un terreno incolto a Pirri: in fiamme sterpaglie proviene da Casteddu On line.