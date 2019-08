Il grande ritorno della Famiglia Addams

Pronti a schioccare di nuovo le dita? È uscito il trailer del nuovo film d’animazione dedicato ad una delle famiglie più inquietanti e famose del piccolo e del grande schermo: gli Addams. Il capofamiglia, Gomez, sua moglie, Morticia, i loro figli, Mercoledì e Pugsley. Senza dimenticare anche lo Zio Fester, il maggiordomo Lurch, la Nonna, e Mano, tornano in una veste tutta nuova. L’appuntamento con i fan è per il prossimo Halloween quando il film approderà in sala. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

