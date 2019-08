Selargius, in fiamme la baracca di un senzatetto: salvato anziano di 80 anni

Un grosso incendio divampato nel primo pomeriggio a Selargius ha distrutto due baracche abitate da un clochard, un anziano di 80 anni, in località Sa Sitzia. Le fiamme hanno coinvolto anche masserizie e un autovettura. Sul posto sono intervenute le squadre di Pronto intervento della sede centrale con un’autopompa, un fuoristrada dotato di modulo antincendio, e un’autobotte di supporto. Gli operatori hanno tratto in salvo alcuni animali, tra cui gattini e galline. E’ in corso la bonifica di alcuni focolai residui e la messa in sicurezza dell’area circostante. Sul posto gli agenti Compagnia Barracellare di Selargius che hanno provveduto a portare in salvo l’uomo che si trovava all’interno dell’area coinvolta dalle fiamme. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.

