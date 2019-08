Auto travolge e distrugge la recinzione: off limits l’area cani in via Scano a Cagliari

La barriera è stata distrutta da un’auto finita fuori strada. E così l’area cani di piazzetta Maxia tra via Pessina e via Scano è inaccessibile. Stamattina è stata depositata un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta cagliaritana (primo firmatario il consigliere Guido Portoghese assieme ai colleghi Lecis Cocco Ortu, Marcello, Polo e Soru) per discutere sulla situazione in cui versa da diverse settimane l’area cani dell’aiuola centrale della parte finale di via Scano, davanti a piazzetta Maxia. Infatti, a causa di un’auto che ha urtato e divelto la recinzione, lo spazio riservato ai cani risulta inutilizzabile.

“Già in passato erano avvenuti incidenti con la stessa dinamica”, ha sottolineato Portoghese, “ma l’amministrazione era intervenuta in tempi celeri per restituire lo spazio alla fruibilità dei cittadini e dei cani”. I consiglieri chiedono di installare delle barriere di protezione per evitare che il ripetersi di altri episodi simili possa creare danni anche alle persone (l’area è molto frequentata) e agli animali e per “scongiurare nuovi costi di ripristino per l’amministrazione”.

