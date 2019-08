A Santu Lussurgiu da domani gli Oscar della musica da camera

Masterclass e concerti con artisti internazionali. Il programma

Da domani, a Santu Lussurgiu, parte la nuova edizione del Festival Internazionale di musica classica organizzato dall’Orchestra da Camera della Sardegna (OCS), patrocinato dagli assessorati regionali alla Cultura e al Turismo, dalla Fondazione di Sardegna, dal Comune di Santu Lussurgiu.

Lezioni, concerti, eventi. Il ricco cartellone della XVII edizione del Festival Internazionale di musica classica dell’OCS apre i battenti con le International Master Class: undici giorni di lezioni full immersion per i giovani allievi provenienti da tutte le parti del mondo che potranno seguire i corsi di violino, viola, violoncello, clarinetto, pianoforte.

Quest’anno ci saranno studenti originari degli Stati Uniti, Cina, Corea, Giappone, Francia, Germania, Slovenia, Croazia, Russia, Montenegro, Ucraina, Serbia.

Gli insegnanti saranno nomi di primo piano della musica classica internazionale: da Roman e Milena Simovic a Stefan Milenkovich, da Marina Mikic a Andrew Marriner, per citarne solo alcuni.

Organizzato dal direttore artistico dell’OCS, Simone Pittau, con la presidenza onoraria del maestro Ennio Morricone e il patrocinio del Conservatorio di musica L. Cherubini di Firenze, il Liceo Musicale S. Satta di Nuoro, il Lions Club Nuoro Host, il festival si svolgerà a Santu Lussurgiu dall’8 al 18 agosto.

L’iniziativa propone un cartellone fitto di appuntamenti che, tra concerti e lezioni, vedrà alternarsi i violinisti Roman Simovic con il suo Stradivari, Stefan Milenkovich nominato artista serbo del secolo e personalità dell’anno, con una prolifica carriera come solista di fama internazionale e Gordan Nikolic, leader della London Symphony Orchestra e vincitore di numerosi premi internazionali.

Alla viola si esibirà Milena Simovic, concertista nelle più importanti rassegne musicali mondiali dove è stata riconosciuta “talento unico con una meravigliosa musicalità”. Al pianoforte potremo seguire Olga Sitkovetsky concertista ospite nelle sale più prestigiose di tutta Europa come la Queen Elizabeth Hall, la Wigmore Hall, Purcell Room, la Royal Festival Hall di Londra, la Sala Grande del Conservatorio di Mosca, la Sala Verdi di Milano.

Saranno presenti come docenti alle master class e come concertisti Marina Mikić, pianista presso l’Opera del Teatro Nazionale Serbo di Novi Sad, Narek Hakhnazaryan, vincitore del Premio per violoncello, medaglia d’oro al XIV Concorso internazionale Tchaikovsky nel 2011 all’età di 22 anni, e considerato uno dei migliori violoncellisti della sua generazione.

Infine da quest’anno sarà presente il clarinettista inglese Andrew Marriner artista di fama mondiale e come membro della London Symphony Orchestra il suo lavoro può essere ascoltato su numerose colonne sonore e incisioni televisive, tra cui quelle vincitrici di Oscar “Amadeus, Braveheart e The King’s Speech” – così come le colonne sonore di John Williams per Star Wars e film di Harry Potter.

Sarà possibile seguire gratuitamente le esibizioni di docenti e allievi delle masterclass domenica 11 agosto, alle 21.30 nella Chiesa di S.Maria degli Angeli, il 12 agosto alle 18.00 a Montegranatico, il 13 agosto nella Chiesa di S.Maria degli Angeli, alle 21:30, il 14 agosto alle 18.00 a Montegranatico.

Il giorno di Ferragosto sono previsti due concerti alle 18 a Montegranatico e alle 21.30 nella Chiesa di S.Maria degli Angeli.

Si proseguirà il 16 agosto alle 18.00 a Montegranatico, e infine i concerti di diverse formazioni cameristiche con docenti e studenti, a ingresso libero, si terranno il 17 e il 18 agosto nella Chiesa di S. Maria degli Angeli.

Fondata da Simone Pittau l’Orchestra da Camera della Sardegna ha sede a Sanluri e vanta la residenza artistica presso il Castello Giudicale “E. D’Arborea”.