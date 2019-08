Cinzia e Alessia, le wedding planners cagliaritane alla Notte degli Oscar dei matrimoni italiani

Due manager sarde alla Notte degli Oscar dei matrimoni italiani., titolari dell’azienda cagliaritana, sono state confermate uniche referenti sarde all’, il concorso che premia i migliori professionisti italiani dell’organizzazione delle nozze. Un settore in costante affermazione in Sardegna e sempre più determinante per lo sviluppo turistico dell’Isola. Per le due imprenditrici cagliaritane, già protagoniste indiscusse e referenti per la Sardegna dell’edizione dello scorso anno, è un altro importante successo. “Da oltre 10 anni valorizziamo il nostro splendido territorio attraverso il Destination Wedding”, dichiarano le due event manager, “per questo siamo state scelte per rappresentare la Sardegna, una riconferma dopo il successo dell’anno scorso. Siamo liete e orgogliose di portare il nome della nostra terra, assieme alla sua unicità ed esclusività, nel mondo, contribuendo così alla sua crescita in sinergia e collaborazione con le più grandi eccellenze della Wedding industry”. Il loro compito sarà quello di accompagnare i candidati alla scoperta delle diverse tappe del contest, aprendo per loro le pagine informative che racconteranno le loro caratteristiche principali, attraverso immagini, testi, siti e profili social, che saranno poi sottoposti al giudizio della giuria tecnica e di tutti coloro che vorranno votare e scrivere recensioni. Le manager sarde si occuperanno della creazione e realizzazione, alla fine del contest, dell’evento di gala che si terrà a Cagliari a metà novembre (la data esatta non è stata ancora stabilita e la sede dell’evento è ancora segreta) e che ospiterà l’incoronazione dei vincitori per ogni categoria in gara (verrà premiato chi si è distinto per creatività, unicità e professionalità). I finalisti dellasaranno poi ammessi allache si terrà il 30 di novembre nella sfarzosa Reggia di Venaria a Torino, capolavoro dell’architettura barocca, sede di importanti mostre e prestigiosa location per eventi aziendali e matrimoni esclusivi. Qui, nell’atmosfera magica della Galleria Grande e nella scenografica cappella di Sant’Uberto, verranno proclamati i vincitori su base nazionale per ogni categoria, le eccellenze del mondo del wedding italiano.è il primo ed unico premio nazionale dedicato agli esperti dell’organizzazione di matrimoni di tutte le regioni d’Italia. L’appuntamento annuale è una vera e propria notte degli Oscar dedicata all’eleganza, al gusto raffinato, ai sapori e ai profumi che caratterizzano il meraviglioso mondo legato al giorno più romantico della vita. Un invito a incoraggiare le aziende del settore del matrimonio ad aumentare la creatività e la professionalità e a promuovere il “Wedding in Italy”. L’evento si configura come vetrina strategica e imperdibile per la Sardegna come meta ambita del “destination wedding”. Il turismo dei matrimoni offre infatti all’Isola straordinarie opportunità per la crescita di nuove stagionalità e per lo sviluppo di un’offerta autonoma e complementare rispetto a quella del turismo balneare. La Sardegna, con le sue spiagge incantate e i suoi angoli ricchi di storia e cultura, offre una vasta gamma di location romantiche ed esclusive per chi cerca lo scenario ideale per il giorno del sì. E nell’Isola tante imprese si stanno attivando per rispondere alle esigenze di un mercato in grande espansione e molto particolare, sempre più alla ricerca di luoghi speciali e unici.sono le fondatrici, planners, designers e art directors della società Oggi Sposi & Exclusive Wedding. Prime imprenditrici ad aver portato la wedding experience in Sardegna, Alessia e Cinzia hanno avuto la straordinaria intuizione di proporre i matrimoni in spiaggia nell’Isola e di proporre il wedding tourism, regalando notorietà e prestigio a spazi mai pensati prima come location per il fatidico “Sì”. Dopo 20 anni di attività nell’interior desing, nell’event management e importanti esperienze professionali maturate in diverse città europee come Parigi, Milano, Barcellona, Londra e Ginevra, Alessia e Cinzia sono oggi due affermate event manager esperte in destination wedding e luxury wedding. E concretizzano i sogni delle coppie che desiderano rendere indimenticabile il giorno delle nozze, realizzando eventi da fiaba nei luoghi più esclusivi e magici della Sardegna. Grazie all’impegno e al talento delle due imprenditrici, Oggi Sposi & Exclusive Wedding è diventata un punto di riferimento per l’eccellenza nel settore del wedding in Italia. Nel 2016 l’azienda cagliaritana è stata annoverata tra migliori 150 wedding planners mondiali, portando così nel mondo il top del Made in Sardinia. Nel 2018 le due manager vengono confermate uniche referenti per la Sardegna dell’Italian Wedding Awards e il 2019 le vede riaffermarsi con grande successo tra le eccellenze del settore wedding a livello internazionale.

Fonte: Casteddu On Line







