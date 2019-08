Incendi in Sardegna: 25 persone indagate, un arresto

Intensa attività di controllo del Corpo Forestale del Servizio Ispettorato di Cagliari per la prevenzione degli incendi e il rispetto delle norme di prevenzione previste dalla Prescrizioni Regionale Antincendio. La vigilanza riveste un ruolo strategico per la prevenzione degli incendi, al pari dello spegnimento.

Dal 1 giugno sono stati 119 gli insediamenti turistici (complessi, agriturismo, campeggi, residence), controllati nelle zone boscate della provincia; è stata sottoposta a controllo anche la rete viaria di competenza (circa 400 km) per verificare l’avvenuto sfalcio e la pulizia delle banchine stradali, dalle quali scaturisce gran parte degli incendi.

Dalla complessiva attività di controllo, sono state 44 le sanzioni amministrative, per un ammontare di oltre 50.000 euro, contestate a carico di trasgressori che non hanno osservato le norme di prevenzione degli incendi.

Le violazioni più frequenti sono quelle di omettere la predisposizione delle fasce parafuoco di protezione; usare strumenti in campagna e in condizioni di pericolo, capaci di innescare incendi (smerigliatrici, saldatrici, cucine a gas); effettuare operazioni di abbruciamento di stoppie e residui di attività agricola in periodo di divieto ovvero in periodo a rischio in mancanza dell’autorizzazione del Corpo Forestale; abbandonare senza la completa bonifica zone ove erano in corso abbruciamenti colturali; omettere lo sfalcio e la ripulitura nei tempi previsti, della banchine delle strade pubbliche.

Per quanto riguarda le competenze di coordinamento ed intervento, dal 1 giugno al 1 agosto le donne e gli uomini dell’Ispettorato di Cagliari del Corpo Forestale hanno effettuato i seguenti interventi: 1382 servizi eseguiti; 932 soppressioni di incendi coordinate; 49 comunicazioni di notizia di reato trasmesse alla Autorità giudiziaria per reato di incendio; 25 persone indagate per incendio, di cui 8 per incendio doloso e 17 per incendio colposo; 1 soggetto arrestato in flagranza di reato.

Fra le cause di incendio colposo investigate, si evidenziano quelle dovute all’imprudenza e all’imperizia, per la perdita del controllo in operazioni di abbruciamento di stoppie; all’uso imprudente e inesperto di macchine operatici agricole, di barbecue e cucine in bosco, nonché di macchinari in grado di originare scintille.

Almeno 4 degli incendi investigati risultano innescati in prossimità di linee elettriche di media tensione . Sono in avanzato corso di svolgimento ulteriori indagini per individuare responsabili di numerosi incendi che hanno il territorio della Città Metropolitana e della provincia Sud Sardegna comprese nella giurisdizione del Servizio Ispettorato di Cagliari.

Il Corpo Forestale invita la popolazione a segnalare tempestivamente al 1515 ogni insorgenza di incendio e ogni circostanza (presenza di persone, auto, attività in corso), che possa consentire l’individuazione dei responsabili del grave delitto di incendio e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e alla sicurezza delle persone.

L'articolo Incendi in Sardegna: 25 persone indagate, un arresto proviene da Casteddu On line.