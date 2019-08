Sportelli Suape: bando della Regione per i Comuni

È stato presentato oggi dall’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili, il bando rivolto a Comuni e Unioni dei Comuni della Sardegna che prevede finanziamenti per il potenziamento tecnologico dei Suape, gli Sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, operativi nel territorio per imprenditori che vogliono avviare o sviluppare un’attività e cittadini che devono realizzare un intervento edilizio.

“L’intervento – ha detto l’assessore Pili – consentirà ai Comuni che operano sulla piattaforma Suape di essere interoperabili rispetto al software che viene attualmente utilizzato dalla Regione”.

Con l’aggiornamento dei programmi, ha spiegato l’assessore dell’Industria, “i Comuni hanno incontrato diverse difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato di creare un bando che consentisse agli Enti locali di attingere risorse per migliorare le potenzialità dei software in uso nei propri uffici, garantendo agli utenti prestazioni più elevate in tempi più rapidi”.