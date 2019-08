Quattro incendi in corso in Sardegna: squadre a terra e mezzi aerei in azione

Ancora incendi in Sardegna. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale attraverso la Sala Operativa Unificata Permanente Linea Spegnimento (SOUP-LS) sta coordinando le operazioni di spegnimento su diversi roghi in corso in tutto il territorio regionale.

A Dualchi sono sul posto, oltre alle pattuglie CFVA a terra, gli elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi Anela,Fenosu e Sorgono. A Seui, in località S.Ra Mandarasinus,la pattuglia locale del Corpo forestale coordina l’elicottero della Base di San Cosimo. A Carbonia , nell’incendio in località Campu Frassolis, la stazione Forestale di Carbonia sta dirigendo le operazioni di spegnimento del suo elicottero della Base di Marganai

A Nughedu San Nicolò, in località Tonnoro, gli elicotteri del Corpo forestale delle basi di Alà dei Sardi e Limbara stanno limitando il propagarsi delle fiamme in un incendio di arbusti e macchia . Si sta provvedendo inoltre all’invio di 2 Canadair.

