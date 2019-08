Le Fiji mettono al bando il polistirolo: “Ne va della nostra sopravvivenza”

Le Fiji dichiarano guerra all’inquinamento globale e al cambiamento climatico con una nuova, ambiziosissima, legge. In ballo, assicura il ministro per l’economia e per i cambiamenti climatici, Aiyaz Sayed-Khaiyum, c’è la sopravvivenza stessa dell’arcipelago. La normativa, presentata mercoledì in Parlamento, prevede un taglio massiccio delle emissioni entro il 2050, restrizioni severe sull’uso della plastica e programmi di rilocazione per le comunità a rischio che vivono sulla costa. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

