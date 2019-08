L’Enas – Ente acque della Sardegna – ha ripristinato la fornitura di acqua grezza al potabilizzatore Abbanoa di Sarroch, interrotta questa mattina per eseguire un intervento di riparazione su una propria condotta.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre di Abbanoa, immediatamente mobilitate per effettuare tutte le manovre in rete necessarie per evitare disservizi sfruttando le scorte presenti nei serbatoi, l’erogazione all’utenza non ha subito interruzioni nei centri serviti dall’acquedotto Sud-occidentale al servizio di Sarroch, Villa San Pietro e Pula. Soltanto nelle zone alte di Sarroch si sono registrati temporanei cali di pressione ora eliminati con la ripresa della produzione di acqua potabile nell’impianto.

L'articolo Sarroch, riparata la condotta e riavviato il potabilizzatore: scampati i disservizi proviene da Casteddu On line.