Tragedia sfiorata al Poetto di Cagliari, donna sviene in riva al mare

L’hanno vista accasciarsi mentre stava passeggiando sulla riva all’altezza dell’area cani, e hanno subito chiamato i soccorsi. Una donna di circa cinquant’anni che era svenuta a causa di un calo glicemico è stata salvata grazie alla rapidità d’intervento dei soccorritori del 118, intervenuti a bordo di un quad dopo l’allarme lanciato dai bagnanti. Come confermano dallo stesso 118, la signora, diabetica, ha avuto un collasso mentre si trovava nei pochi metri che separano la spiaggia dall’acqua. Subito dopo averla rianimata, è stata portata nel vicino ospedale Marino, dove è stata ricoverata in codice rosso. Più di una persona ha assistito alla scena: “I soccorritori sono arrivati dopo due minuti, dopo poco, per fortuna, la signora aveva già riaperto gli occhi ed era cosciente”, racconta, a Casteddu Online, un testimone.

