Yacht club Costa Smeralda,mese di eventi

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Settembre è sempre intenso per lo Yacht club Costa Smeralda, che organizza la Maxi Yacht Rolex cup, giunta quest'anno alla 30/a edizione. Per il 2019, dal primo al 7 settembre, sono preiscritti oltre 50 yacht: dai J Class Velsheda e Topaz ai WallyCento Magic Carpet 3, Galateia e Tango, fino ai racer puri Rambler e SHK Scallywag, lunghi 88 e 100 piedi, oltre ai già citati Maxi72. Hanno annunciato la presenza a Porto Cervo 4 dei vincitori delle rispettive divisioni 2018: il Wally 80 Lyra, il Mini Maxi cruising H2O, il Mini Maxi racing SuperNikka e il J Class Topaz. Dal 19 al 22 settembre è in programma a Porto Cervo la One Ocean MBA's Conference and Regatta, per studenti e alunni delle più prestigiose business school. La regata conclusiva della stagione è l'Audi 52 Super Series Sailing Week, tappa finale del prestigioso circuito di vela prof. per barche a chiglia. In programma dal 23 al 28 settembre, vedrà il ritorno a Porto Cervo del simbolo sportivo YcCS, Azzurra, che oggi è un moderno Tp52.