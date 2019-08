A Cagliari un Superenalotto da “batticuore”, realizzati due 5 da 25mila euro

Jackpot sfiorato in Sardegna nell’ultimo appuntamento del Superenalotto. Nel concorso di martedì 6 agosto a Cagliari sono arrivati due “5” da 25mila euro ciascuno: tutte e due le schedine vincenti sono state convalidate al bar Risbof di via Peretti 1, comunica Agipronews. Il Jackpot, nel frattempo, è arrivato a 205,4 milioni di euro, premio più alto nella storia del gioco e più alto al mondo. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Sardegna il 6 manca dal 21 marzo 2015, quando a Sassari è stata realizzata una vincita da 9,5 milioni.

Fonte: Casteddu On Line







Sarda News non rappresenta una testa giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.