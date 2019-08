Due feriti e quattro auto coinvolte: nuovo incidente all’incrocio di Cabras

Due feriti e quattro auto coinvolte: ennesimo incidente all’incrocio di Cabras Si attende da anni la realizzazione della rotonda per regolare la circolazione verso le spiagge del Sinis

Quattro auto coinvolte e due feriti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri all’incrocio di Cabras per Torre Grande e San Giovanni di Sinis. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi del servizio 118.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi dell’incidente in un incrocio tra i più pericolosi, specie in questo periodo, per la considerevole mole di traffico. Da anni si attende la realizzazione della rotonda che dovrebbe regolare il traffico nella confluenza.

La Provincia di Oristano che avrebbe dovuto realizzare l’opera aveva poi passato l’intervento all’Anas e adesso dovrebbe essere la stessa amministrazione comunale di Cabras ad occuparsene. Il consigliere comunale di opposizione Antonello Manca ha auspicato che la rotonda venga costruita quanto prima.