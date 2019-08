Multe in arrivo a chi sporca con cicche e “bisognini” di cani e cavalli

Controlli e multe a chi sporca con mozziconi e “bisognini” di cani e cavalli A Oristano chi esce con un animale verrà controllato per verificare se dotato delle apposite bustine. Tutte le informazioni utili

Giro di vite del Comune di Oristano per garantire un migliore decoro urbano. Gli agenti della polizia municipale opereranno controlli più attenti verso chi getterà i mozziconi di sigaretta per strada. Sarà quindi necessario dotarsi degli appositi contenitori per evitare problemi. Gli stessi vigili avranno l’onere di prevenire gli abusi e di sanzionare le infrazioni poer quanto attiene ai “bisognini” degli animali che sporcano marciapiedi, aiuole e strade di Oristano.

Chiunque porterà a spasso il proprio amico a quattro zampe dovrà obbligatoriamente rimuovere le loro deiezioni e quindi avere con se in ogni momento, non solo in quello del ‘bisogno’, le apposite dotazioni, le quali dovranno essere esibite a richiesta degli agenti.

Il discorso vale anche per i cavalli, i cui conduttori avranno gli stessi obblighi dei possessori di cani.

E’ previsto solo un periodo di ‘tolleranza’ nei 60 giorni che precedono le manifestazioni equestri, come la Sartiglia.

Mercoledì, 7 agosto 2019

