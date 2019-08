Il fuoco divora oltre 800 ettari a Dualchi, inferno di fiamme: distrutti ovili e pascoli

Oltre ottocento ettari di terreno divorati dalle fiamme: è drammatico il primo bilancio – ancora provvisorio – del maxi incendio scoppiato nelle campagne di Dualchi, nel Marghine. Il fuoco è divampato nella giornata di ieri e ci sono volute oltre dodici ore di duro lavoro, da parte di Vigili del fuoco, Corpo forestale e volontari per domare il fuoco e bonificare tutta la zona. Tantissimi gli animali portati in salvo dai pascoli e dagli ovili circondati dalla furia delle fiamme. Purtroppo, più di un ovile ha subìto danni ingentissimi. Si è deciso, per stroncare la lunga linea di fuoco, di intervenire sia da terra sia dal cielo: ecco perchè sono stati fondamentali anche i tre elicotteri, Canadair e SuperPuma, decollati da Fenosu e Anela.

Lo scenario post fuoco è spettrale: il verde dell’erba lascia spazio al marrone e al grigio della cenere. Stremati i volontari del Vab di Nuoro: “È stato un inferno”.

FOTO PRINCIPALE: L’Eco di Barbagia

VIDEO: Vab Nuoro

