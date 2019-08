Bruno Barbieri è a Cagliari, lo chef stellato mangia il gelato in piazza Yenne

Sette stelle Michelin ma il gelato di piazza Yenne “è una bontà”. A dirlo ai titolari della gelateria, dopo aver assaggiato un conto al mascarpone alla Nutella e banana – e soprattutto dopo aver gustato un centrifugato di zenzero – è Bruno Barbieri. Lo chef stellato, protagonista dei programmi tv Masterchef Italia e 4 Hotel, è a Cagliari. “In vacanza con gli amici”, giura Gioacchino Giamberduca, padrone del locale di Stampace che ha avuto l’onore di ospitare, seppur solo per qualche minuto, Barbieri. “Mi ha detto che sta trascorrendo qualche giorno di ferie qui in città, e che la nostra Cagliari è stupenda e inimitabile. Gli ho consigliato di tornare in centro giovedì notte, visto che i negozi saranno aperti sino a tardi. L’ho invitato da noi per bersi uno spritz”. Chissà se Barbieri accetterà davvero l’invito. Nel caso, i suoi tanti fan sono pronti a scattarsi dei selfie ricordi insieme a lui.

