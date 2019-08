Schiuma nel mare di Solanas, bagnanti infuriati: “Impossibile tuffarsi in questo schifo”

Schiuma nel mare di Solanas, giornata di sole rovinata per tanti bagnanti. C’è chi è arrivato all’alba e ha visto una “tavola blu” perfetta e chi, invece, ha raggiunto la spiaggia con comodo, verso le dieci del mattino. Lo “schifo” che si è parato davanti agli occhi tanto ai mattinieri quanto ai non mattinieri, però, è stato uguale. Chiazze bianche di schiuma che, pian piano, si sono avvicinate sino alla riva. Tanti i sardi e turisti che hanno contattato la nostra redazione, tra loro c’è Diego Floris: “Qualcuno ha chiamato la Capitaneria per avvisare del problema, hanno detto che avrebbero svolto dei controlli”. Intanto, però, “tutto quel ‘sudiciume’ è rimasto a galla”. Bagni vietati, dunque, per tutti: meglio non rischiare. “Speriamo trovino i responsabili, l’acqua ha iniziato a sporcarsi a pochi minuti di distanza dal passaggio di una nave”.

Fonte: Casteddu On Line







Sarda News non rappresenta una testa giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.