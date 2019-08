Villacidro, apre cantiere per nuova Rsa

Il plastico è già stato donato al Comune. Ma, all'inizio della prossima estate, la nuova Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Villacidro sarà realtà. Questa mattina la sindaca Marta Cabriolu, il legale rappresentate del gruppo friulano "Sereni Orizzonti" che realizzerà la struttura, Valentino Bortolussi, e la direttrice della logistica della Assl di Sanluri, Guglielmina Ortu, hanno inaugurato il cantiere di via don Sturzo, all'angolo con via Einaudi).

Realizzato in project financing con il contributo dell'Ats e della Assl locale, il complesso sarà terminato nel giugno 2020 e potrà ospitare 84 anziani non autosufficienti. Avrà una struttura a due piani con ampio parcheggio e sarà circondata da un vasto parco attrezzato e alberato con specie autoctone, interamente percorribile a piedi o con carrozzine e deambulatori. Al piano terra saranno distribuiti reception e uffici amministrativi, una palestra per riabilitazione, un ambulatorio, una sala per servizi alla persona (podologo e parrucchiere), una cucina, un soggiorno con vetrate per la socializzazione e una sala per il culto. Sempre al piano terra e al primo piano si troveranno invece una sala da pranzo comune e servizi igienici per gli ospiti. Tutte le stanze saranno ampie e luminose, dotate ciascuna del proprio bagno per disabili, arredate in modo confortevole e fornite di letti motorizzati, serramenti con tapparelle domotiche, sistema di chiamata e sensori antincendio. Per ogni piano è previsto un bagno assistito con barella doccia o sedia doccia.

I locali verranno dotati di ventilazione meccanica controllata (Vmc), che consente un ricambio di aria pulita e asciutta senza dover aprire le finestre ma recuperando dall'aria il calore che viene espulso. Con la realizzazione della Rsa di Villacidro il gruppo "Sereni Orizzonti" - presente in Italia, Germania e Spagna con 80 strutture per complessivi 5.500 posti letto - consolida la sua presenza in Sardegna: nei giorni scorsi è stata acquisita la Rsa "Matida" di Sassari mentre in provincia di Nuoro alla Rsa "Villa Gli Ulivi" di Silanus si sta aggiungendo anche quella di Macomer.