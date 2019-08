Buste, grosse e nere e “bruciate” dal sole, con dentro scarti di macellazione: carne avariata e ossa di animali abbondano in via Luca Cubeddu, nella zona di Pardinixeddu a Quartu Sant’Elena. E i residenti, esasperati, scrivono a Casteddu Online dopo aver scattato delle foto e realizzato un video che ben mostra in quali condizioni si trovi la zona. A farsi “portavoce” del malessere degli abitanti della via è Maria Grazia Corpino: “Con questo video volevo segnalare la costante presenza di rifiuti. Nella speranza che il comune di Quartu Sant’Elena, si presti all’installazione di una telecamera, affinché si possa placcare tutto questo. Soprattutto per l’ambiente. Dentro i sacchi c’è materiale organico animale in stato di decomposizione. Con il rischio che possano contenere e rilasciare agenti patogeni”, spiega.

“L’aria è irrespirabile, uno schifo. Sindaco Delunas, quando controllerai maggiormente anche questa parte periferica della città?”.

L'articolo Quartu, la grande schifezza a Pardinixeddu: “Bustoni abbandonati pieni di carne marcia” proviene da Casteddu On line.