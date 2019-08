Un Cagliari stellare, arriva anche Nahitan Nandez: operazione da 18 milioni

Nahitan Nandez è in viaggio verso l’Italia, destinazione finale Cagliari. Il giocatore del Boca Juniors è pronto a indossare la maglia rossoblù e contribuire, quindi, ad aumentare la “potenza” di un Cagliari che, nel prossimo campionato di serie A, potrebbe davvero giocare per qualcosa di più di una striminzita salvezza. Il centrocampista uruguaiano, come confermato anche dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, arriverà a Roma nelle prossime ore, prima di salire a bordo dell’aereo che lo porterà nella sua nuova “casa” sarda. L’operazione svolta per portare Nandez a Cagliari è di diciotto milioni di euro complessivi.

