Auto in fiamme a Sinnai, il rogo danneggia anche il muro di un cortile

Auto in fiamma in via Gorizia a Sinnai, alba di fuoco per i residenti della strada. La vettura è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora da chiarire, e il rogo si è esteso ad un cavo elettrico dell’Enel e al muro di un cortile. I Vigili del fuoco sono intervenuti verso le cinque del mattino con una squadra partita dalla sede centrale della caserma di viale Marconi a Cagliari. Ancora mistero sulle cause dell’incendio, indagini in corso.

