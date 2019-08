Stava passeggiando in via Dante quando, all’improvviso, è stata avvicinata da due giovani, entrambi minorenni. Uno ha cercato di strapparle di mano la borsetta e lei si è messa ad urlare, riuscendo a richiamare l’attenzione di passanti e commercianti. Un uomo, in sella ad una moto, ha bloccato la coppia di malviventi all’angolo con via Todde. Solo un grosso spavento per la signora, confortata e rassicurata da alcuni negozianti, inclusi i ragazzi della pizzeria all’angolo con via Pais. L’episodio è avvenuto pochi minuti prima delle venti in una delle principali strade centrali di Cagliari. Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivata un’auto della squadra volante della polizia. La vittima del tentato furto ha riconosciuto davanti agli agenti la coppia di ragazzini autori del gesto.

I due sono stati portati via dai poliziotti. Ulteriori dettagli sulla vicenda si dovrebbero sapere nel corso delle prossime ore.

L'articolo Cagliari, tentano di scippare una donna in via Dante: coppia di minorenni fermata dalla folla proviene da Casteddu On line.