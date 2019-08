Macabra scoperta in via Cinquini a Cagliari, il corpo senza vita di un 47enne è stato trovato riverso in un’area sterrata. A notarlo è stato un passante, che ha subito chiamato il 118. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del nucleo radiomobile. Giunti sul posto, i militari hanno constatato la presenza del corpo senza vita di un cagliaritano nato nel 1972.

La causa del decesso sembra essere legata a un’overdose da stupefacenti. Sul posto è intervenuto il medico legale. La salma trasportata presso il policlinico di Monserrato in attesa dell’esame autoptico che avverrà nei prossimi giorni.

L'articolo Macabra scoperta a Cagliari, 47enne trovato morto in via Cinquini proviene da Casteddu On line.