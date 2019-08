Cagliari, sindacati contro le ronde armate al Ss. Trinità: “Più pericoli per pazienti e operatori”

La sicurezza tra i padiglioni dell’ospedale di Is Mirrionis? Per la Assl, almeno temporaneamente – dopo la maxi rapina di farmaci avvenuta qualche giorno fa – si può garantire con le ronde armate 24 ore su 24. La novità, però, non piace per nulla ai sindacati interni. La Fials, attraverso il suo segretario provinciale Paolo Cugliara, si scaglia contro i controlli armati che devono svolgere i vigilantes: “Una follia, l’ospedale non può diventare uno ‘stato di polizia’, è una struurs dove ci sono pazienti e medici e infermieri che lavorano. Non si può pensare di introdurre le pistole in un posto simile, la sicurezza si può ottenere in modo più semplice. Abbiamo tante telecamere guaste, stesso discorso per le porte allarmate. Basta riparare e metterle in funzione “, afferma Cugliara.

” Abbiamo tanti portinai che svolgono ruoli non previsti. Basta mettere mano ai loro contratti e dargli incentivi per lavorare anche la notte, proprio come avveniva sino a qualche anno fa prima dei tagli di Moirano”.

