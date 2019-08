Otto nuove sculture di trachite per abbellire Fordongianus

Otto sculture in trachite, da domenica, abbelliscono Fordongianus e la sua area termale. Le opere sono state realizzate nell’incantevole scenario del fiume Tirso, per il 28° Simposio internazionale di scultura su pietra trachite.

Otto artisti internazionali hanno modellato la ruvida roccia: Gabriele Loi, Luigi Taras e Franco Cadeddu per la Sardegna, Selene Frosini per la Toscana, e 4 artisti internazionali: Odysseas Tosounidis per la Grecia, Thierry Ferreira per la Slovenia, Beata Rostas per l’Ungheria e Songul Telëk per la Turchia.

Gli artisti sono stati premiati nell’ultima giornata del Symposio, quella di domenica, con un simpatico omaggio: miele locale, un libro sulle memorie del paese, realizzato dal Comune di Fordongianus e una casetta in trachite.

Il giudizio sulle opere è stato espresso dall’architetto di Orani Franco Niffoi.