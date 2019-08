L’assessorato regionale all’industria ha predisposto il bando “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities” che finanzierà interventi proposti dalle Amministrazioni Comunali della Sardegna finalizzati all’integrazione degli applicativi comunali col nuovo sistema Suape.

L’attività di supporto agli Sportelli Unici per le Attività Produttive da parte della Regione Autonoma della Sardegna ha preso avvio già nell’ambito della programmazione comunitaria 2000/2006, durante la quale sono stati finanziati i primi progetti mirati a favorire l’attivazione degli sportelli presso i Comuni della regione, in un’ottica di massima diffusione degli stessi sul territorio regionale nonché di promozione di azioni positive in termini di semplificazione ed efficienza amministrativa in favore delle amministrazioni comunali.

Domani alle ore 11 nella sala riunioni dell’Assessorato all’industria l’assessore regionale all’Industria Anita Pili presenterà l’iniziativa rivolta ai comuni e alle unioni di comuni della Sardegna.

Martedì, 6 agosto 2019

L'articolo L’Assessorato all’industria in aiuto dei Comuni sembra essere il primo su LinkOristano.it.