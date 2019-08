Oltre cinquecento voti, tutti da parte di suoi concittadini, per realizzare una stazione per allenamento a corpo libero. È di Roberto Lecca il progetto più votato nell’ultimo bilancio partecipato promosso dalla sindaca di Assemini Sabrina Licheri. È lei stessa a darne notizia: “In città nascerà un impianto per allenamento a corpo libero per la pratica della disciplina “calisthenics” . Dopo il piccolo parco geriatrico nato nel Parco del Legno, un nuovo impianto sportivo occuperà uno spazio verde del nostro territorio. Sinceri complimenti a Roberto e a tutti coloro che si sono messi in gioco elaborando valide proposte. Grazie infine a chi ha partecipato alla votazione dando senso e vita al bilancio partecipato”.

Sul podio finiscono anche le proposte di altri due cittadini: c’è chi ha proposto la riqualificazione di uno skate park e di un impianto sportivo”.

L'articolo Nuovo parco per il fitness ad Assemini, sarà realizzato grazie al bilancio partecipato proviene da Casteddu On line.