Ad Abbastanta 350 scout per la seconda Route regionale sarda

A 30 anni dalla prima edizione tornano a riunirsi gli scout della Sardegna

Saranno 350 gli scout che si riuniranno ad Abbasanta durante la Route regionale, che torna quest’anno a trent’anni dalla prima edizione in Sardegna, del 1989. Iniziata domenica, i giovani scout dell’Agesci Sardegna, cammineranno nei sentieri e nelle strade della Sardegna fino a domenica 11 agosto.

L’argomento di quest’anno sarà “Abbiamo voce in capitolo”. Gli scout provenienti da 34 gruppi sardi, di età compresa tra i 16 e i 21 anni, si confronteranno sul mettersi in gioco e prendere posizione.

La Route regionale è compresa di due fasi: da domenica 4 al primo pomeriggio di giovedì 8 agosto. si tengono i campi mobili. I 350 ragazzi, accompagnati da una cinquantina di capi educatori, saranno suddivisi in dodici comunità gemellate, che si sposteranno e vivranno insieme in comunità.

Da giovedì fino a domenica 11, si rincontreranno tutti nella Base scout “San Martino” di Abbasanta. Qui si confronteranno in alcune tavole rotonde e laboratori, a cui prenderanno parte Giacomo Ebner, Giovanna Allegri, Stefano Mele, Federica Tuveri, Laura Pinna, Antonello Lai, Paola Secci, Giampiero Scanu, Francesco Piludu, Daniela Sitzia, Pierluigi Pinna, Bastianino Piredda, Gabriele Addis, Giuditta Sireus, Carlo Usai.

La Base Scout di “San Martino” ad Abbasanta, inaugurata nel 2011, è un punto di riferimento per i quasi 4000 scout Agesci in Sardegna e per le associazioni del territorio che utilizzano gli spazi per le attività durante tutto l’anno.

Durante il campo fisso, i ragazzi e i capi presteranno particolare attenzione all’ambiente grazie all’utilizzo di saponi e detergenti biodegradabili, un’attenta raccolta differenziata e l’uso ridotto di imballaggi di plastica.

Martedì, 6 agosto 2019

