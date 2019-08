Paura per un incidente con un camion cisterna carico di gasolio Coinvolte anche due utilitarie, vicino a Ghilarza. Un passeggero è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale

Paura stamane per un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato adibito al trasporto di gasolio. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 23, al chilometro 11, nella zona di Trempu, in agro di Ghilarza. Coinvolte anche altre due autovetture. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal servizio 118 e trasportata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta che hanno messo in sicurezza l’area, vista la presenza del mezzo carico di carburante, le sterpaglie secche e le alte temperature.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Ghilarza.

