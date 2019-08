Ad Arcidano balli, musica e cena gratis per tutti gli emigrati 

Ad Arcidano balli e musica e cena gratis per tutti gli emigrati

Anche due gruppi da Taiwan e Bolivia e la musica degli Istentales

A San Nicolò d’Arcidano sono ormai quasi ultimati i preparativi per il consueto appuntamento con la Festa dell’Emigrato, giunta alla sua 14 esima edizione, e per la 12 esima Rassegna Internazionale Gruppi Folkloristici. Entrambe le manifestazioni, organizzate dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione del Gruppo Folk Arcidanese ed il gruppo Is Massaieddas, si terranno domani.

Dalle 21.30 prenderà il via la manifestazione folkloristica con la sfilata dei Gruppi Folk. Saranno presenti il Gruppo Folk Arcidanese, Gruppo Folk Guasila, Taiwan Nantou Folk Dance Group, e la Compania Integral de Danzas Especializadas de Bolivia Cidebol.

La sfilata passerà per via dei Giardini, via Cagliari, viale Repubblica, via Roma, viale Rinascita, via Segni, viale Repubblica, via Cagliari, per concludersi in Piazza della Libertà, dove i gruppi si esibiranno nei balli popolari.

Il gruppo folk Arcidanese si occuperà anche della preparazione della cena, che verrà servita in Piazza della Libertà e verrà offerta a tutti gli emigrati e ai loro familiari.

Alle 22.30, il paese prenderà vita negli scatti di Erika Carlotta Cera, con la presentazione del II° volume e l’inaugurazione della mostra fotografica “In San Nicolò d’Arcidano”.

A seguire la musica degli Istentales. Presenta la serata Giuliano Marongiu, con la partecipazione di Laura Spanu, Luca Budroni, Gianpaolo Piredda, Francesco Fais e Lorenzo Mele.