La carcassa di un cane che giace da 2 settimane sul ciglio della 554. Mosche e liquami. Una situazione allarmante. Il caso è stato denunciato da Anna Rita Salaris coordinatrice regionale del Movimento Animalista Sardegna che ha fatto la segnalazione al comune di Quartu. L’animale, che risulta avere il chip, è morto da tempo e la presenza della carcassa “è stata segnalata più volte al Comando quartese ed alla stessa Ats Sardegna Servizio Veterinario. Ad oggi la situazione non è mutata”, scrive la Salaris, “tenendo presente che il cane è deceduto da circa 2 settimane, investito ed ucciso nella 554 altezza ristorante il Casale e perciò in territorio di Quartu Sant’Elena, diventa vergognoso che nessuno sia ancora intervenuto. Il cane ormai è gonfio e pieno di mosche, visto le alte temperature dei giorni scorsi e di oggi, pare incomprensibile che nessuno abbia dato sepoltura a questa povera bestiola. Con le temperature ormai incandescenti”, aggiunge, “si rischia veramente per la salute pubblica”.

Gli animalisti chiedono la rimozione della carcassa del cane e che si vengano presi i necessari provvedimenti nei confronti del proprietario. In caso contrario “sarà, nostra premura rivolgerci alle Autorità competenti per tutelare gli interessi della comunità ed il rispetto dell’animale ucciso”.

L'articolo Carcassa di cane sulla 554 da 2 settimane, ultimatum degli animalisti al comune di Quartu: “Seppellitelo” proviene da Casteddu On line.