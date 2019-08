Pronto Soccorso chiuso a Ghilarza Scattato il provvedimento causato dalla mancanza di medici. Nel presidio solo infermieri per indirizzare gli utenti

Annunciata ieri con un comunicato ufficiale dell’Assl di Oristano e dell’Assessorato regionale alla sanità, è scattata stamane la chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale Delogu di Ghilarza per la mancanza di medici. La direzione sanitaria ha fatto affiggere un cartello nel quale si informano gli utenti della chiusura temporanea sino al 25 agosto. È prevista la presenza di solo personale infermieristico per tutte le 24 ore. Questo personale avrà il compito di indirizzare gli utenti, in base a ogni singolo caso, nelle ore di attività verso il Servizio di continuità assistenziale, o verso i presidi ospedalieri di Oristano e Nuoro.

Parte del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari verrà spostato all’ospedale Mastino di Bosa, dove ugualmente la situazione è piuttosto critica.

Seppure prevista, la chiusura del Pronto Soccorso del Delogu stamane ha creato problemi e malcontento fra quanti si sono recati in ospedale.

L’auspicio è che il provvedimento temporaneo possa essere revocato quanto prima da un provvedimento di riapertura con la disponibilità di altri medici, come accaduto per il reparto Medicina, dove si è riusciti a superare non senza difficoltà l’emergenza grazie allo spostamento di professionisti all’interno dei presidi dell’Assl di Oristano e all’arrivo di altri due professionisti dall’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari e dall’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari.

Martedì, 6 agosto 2019

