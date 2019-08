Cagliari, discarica sul marciapiede in via Machiavelli: “La strada è un letamaio”

Cartacce, plastica e stoviglie. Spazzatura che invade il marciapiede e sconfina dentro un portone. Il pessimo spettacolo stavolta è in via Machiavelli. Gli abitanti sono in rivolta “Accanto c’è una palestra dove alleno bambini e c’è anche un asilo”, denuncia Alessio Giacomini; “l’inciviltà non deve vincere su noi onesti, la strada è un letamaio”.

