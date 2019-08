Gruppi folk e balli per le vie di Cagliari nel nuovo giovedì notte “colorato”

Terzultimo “giovedì colorato” dell’estate cagliaritana 2019, nelle vie dello shopping arrivano i gruppi folk. La sera dell’otto agosto, dalle venti alle ventiquattro, anche in via Garibaldi ci sarà il “gruppo folk di Sinnai che si esibirà in alcuni balli. Saranno venti performance itineranti che coinvolgeranno tutti i partecipanti con lo scopo di riuscire ad attirare soprattutto i turisti che soggiornano nella costa della Sardegna. L’imprenditore turistico e quello commerciale devono prendersi a braccetto e trovare nelle nuove sinergie per portare dei risultati migliori per tutti e per cercare di allungare la stagione turistica a Cagliari”. L’annuncio arriva dal presidente del consorzio dei commercianti “Strada Facendo” Paolo Angius, durante la conferenza stampa di presentazione delle ultime tre settimane di eventi e della novità legata al trasporto pubblico in Comune, alla presenza del sindaco Paolo Truzzu e dell’assessora comunale alla Cultura Paola Piroddi . “Siamo riusciti a fare un mezzo miracolo perché ci siamo accorti di alcune criticità solo a pochi giorni dall’inizio di questa iniziativa che ormai dura da anni. Intanto abbiamo puntato ad incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico ma per farlo era necessario prolungare l’operatività di qualche ora”. L’assessore comunale alle Attività produttive Alessandro Sorgia spiega che ci saranno “le corse fino all’una del mattino e poi abbiamo voluto coinvolgere l’Assessorato alla Cultura perché vogliamo alimentare un turismo che sia fatto da tante sfaccettature. Fondamentale, secondo me, far conoscere usi e costumi della Sardegna a chi ancora non li conosce”.

“Notti Colorate” che proseguirà per tutto il mese di agosto e animerà il centro cittadino ogni giovedì del mese (ad eccezione del giorno di Ferragosto che verrà sostituito dall’appuntamento di venerdì 16). Roberto Porrà, presidente Ctm, osserva che “abbiamo recepito la richiesta dell’amministrazione e abbiamo predisposto che in occasione di Notti Colorate le ultime corse della linea 1 fossero implementate fino all’una del mattino. A bordo ci saranno anche le guardie giurate che non solo garantiranno la sicurezza dei passeggeri e degli autisti ma potranno anche vendere i biglietti per i pullman”.

