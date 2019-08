Il conto è presto fatto: redditi nascosti per 515460 euro, poi 893400,39 euro di Iva non versata e imposta sul valore aggiunto legata a fatture relative a operazioni commerciali inesistenti per altri 452784,94 euro. Infine, mai versate ritenute fiscali per oltre ottocentomila euro. Un andazzo, quello imbastito da una società del Cagliaritano specializzata in metallurgia, che è andato avanti per tre anni, sin dal 2015, scoperto dalle Fiamme Gialle del nucleo di polizia Economico-Finanziaria di Cagliari. I finanzieri hanno eseguito dei controlli fiscali e scoperto il maxi buco. La società simulava delle operazioni di cessioni di beni tra varie società, metodo usato per nascondere una complessa vendita di un intero ramo di azienda.

Adesso spetta all’Agenzia delle Entrate verificare tutte le carte, già messe a disposizione dai finanzieri.

L'articolo Fatture false e Iva non versata, società del Cagliaritano “ruba” al Fisco 2,6 milioni proviene da Casteddu On line.