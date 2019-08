La musica dei Roundella e i vini tipici: Dromos fa tappa a Baratili

Fa tappa a Baratili San Pietro il cammino della ventunesima edizione di Dromos. Come ieri, anche stasera sarà protagonista la musica made in Sardinia.

Nella Pratza de Ballusu del “paese della Vernaccia”, luci e amplificatori si accenderanno alle 22 (ingresso libero) per Roundella, il quartetto cagliaritano, nato nel 2012, che riunisce i suoi ideatori, la cantante Francesca Corrias, Filippo Mundula al contrabbasso e Gianrico Manca alla batteria, decisi a scrivere musica originale sulla solida base del precedente quartetto Around Ella (tributo ad Ella Fitzgerald).

Per completare la formazione, i tre musicisti decidono di avvalersi della chitarra di Mauro Laconi, in grado di completare l’idea del progetto, caratterizzato da una continua ricerca ritmica e sonora, in cui le influenze si intrecciano senza creare barriere, e le differenti personalità trovano una completa unità nel groove e nel beat.

Nell’estate del 2015 esce il loro primo lavoro discografico, “Biography”, edito da S’Ard Music e prodotto da Michele Palmas. L’anno dopo Roundella collabora stabilmente con il pianista e direttore musicale degli Incognito, riscuotendo un notevole successo in una serie di concerti in Sardegna. Inizia invece nel 2017 la fortunata collaborazione del quartetto con il pianista e arrangiatore Luca Mannutza, con cui lavora alla realizzazione del secondo album, in uscita prevista per quest’anno.

Dopo il concerto, ancora musica con il dj set di De Li Soul, alter ego di Mario Delitala, con le sue selezioni che spaziano dall’afrobeat al jazz, dal funk al blues, dalla bossa nova alla cumbia.

Abbinato alla musica, un nuovo appuntamento della serie Dromos Wine Food & Jazz con cui il festival celebra le eccellenze enogastronomiche locali. In programma a partire dalle ore 20 le degustazioni proposte dalle cantine e dalle aziende che aderiscono all’iniziativa: Cantina Contini (Cabras), Quartomoro di Sardegna (Arborea), Tenute Fanari (Baratili San Pietro), Cantina Fanari Arnaldo (Baratili San Pietro), Cantina Orro (Tramatza), Cantina Bingiateris (Ortueri), Vinicola Mattarena (Nurachi), Tenute Pedra Niedda (Suni), Cantina Olianas (Gergei), Cantine Orgosolo (Orgosolo), Cantina Balares (Luogosanto), Cantina Le Vigne (Meana Sardo), Cantina Trexenta (Senorbì), Azienda Agricola Melis (Terralba), Oleificio Giovanni Matteo Corrias (Riola Sardo), Azienda Elvio Sulas (Riola Sardo), Azienda Agricola “S’Ungrone” (Bonarcado), Azienda Agricola Funtanamenta (Narbolia).

Martedì, 6 agosto 2019

L'articolo La musica dei Roundella e i vini tipici: Dromos fa tappa a Baratili sembra essere il primo su LinkOristano.it.