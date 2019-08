Sanità: anche Bosa si mobilita. Arriva l’assessore regionale

Il Comune convoca una seduta straordinaria del consiglio comunale in difesa dei servizi territoriali

Anche Bosa in prima linea in difesa della sanità territoriale. Il sindaco Pier Franco Casula ha convocato, per giovedì prossimo 8 agosto, il consiglio comunale per discutere delle problematiche sanitarie del territorio e del riconoscimento, per l’ospedale di Bosa, di presidio di zona disagiata.

Alla riunione, prevista per le 10.30, parteciperà anche l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, e sono stati invitati a partecipare i consiglieri regionali della Provincia di Oristano, il Direttore Generale della ASSL Mariano Meloni e i Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione della Planargia.