La Cisl mette il fiocco rosa e offre vantaggi alle donne colpite da tumore al seno

Per le iscritte all’associazione Komunque Donne assistenza nel disbrigo delle pratiche assistenziali, fiscali e previdenziali

La Cisl si schiera dalla parte delle donne che hanno avuto una diagnosi tumorale al seno, per combattere le discriminazioni e aiutarle nell’applicazione di un giusto contratto di lavoro.

Il sindacato di Oristano e l’associazione Komunque Donne si sono incontrati, nei giorni scorsi, per organizzare e promuovere la loro collaborazione. Nell’incontro si è convenuto sulla necessità di potenziare l’attività relativa ai servizi a favore delle persone svantaggiate e dei loro familiari, contribuendo così a mettere in atto quelle alleanze sociali necessarie per far crescere la cultura del dialogo e del confronto, per un welfare ed uno sviluppo locale condiviso.

In quest’ottica la Cisl di Oristano metterà a disposizione di tutte le iscritte all’Associazione Komunque Donne i propri uffici ed i propri operatori per dare sostegno alle donne che hanno avuto una diagnosi di tumore al seno, nel disbrigo delle pratiche assistenziali, previdenziali e fiscali, e per offrire una consulenza riguardo la corretta applicazione dei contratti di lavoro.

Nelle sedi territoriali della Cisl di Oristano verranno individuati percorsi preferenziali per dare risposta ai bisogni socio-assistenziali e previdenziali delle aderenti all’associazione.

Martedì, 6 agosto 2019

