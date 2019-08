In pullman per shopping fino tarda sera

(ANSA) - CAGLIARI, 6 AGO - Notti colorate con il bus a Cagliari: gli orari dei mezzi pubblici del Ctm si adattano allo shopping sotto le stelle. E ora i pullman "aspetteranno" chi è in giro il giovedì a fare una passeggiata notturna nel centro storico.

Le corse della linea 1 saranno prolungate sino all'una: a bordo ci saranno le guardie giurate. E ci sarà anche la possibilità di acquistare il biglietto una volta saliti sul mezzo. "I bus non facevano più servizio oltre la mezzanotte - ha ricordato l'assessore delle attività produttive Alessandro Sorgia, presentando la novità insieme al sindaco Paolo Truzzu, all'assessora alla Cultura Paola Piroddi e al presidente del Ctm Roberto Porrà - e questo era un problema per tante persone che magari dovevano tornare a casa o riprendere l'auto parcheggiata magari lontano dal centro".

Tandem Comune-Ctm-associazione commercianti. C'è un nuovo brand per via Garibaldi, una delle strade centrali della manifestazione. E ci sarà la possibilità di assistere durante le serate agli spettacoli e ai balletti del gruppo folk Sinnai. Un modo per richiamare anche i turisti che magari stanno nelle località balneari vicino alla città. "Credo che sia la risposta giusta per i commercianti e per i lavoratori - ha detto Porrà - che hanno bisogno del tempo necessario per chiudere il negozio dopo la mezzanotte e rientrare a casa, e anche per i cittadini e i turisti che vogliono fare più tardi in questo agosto molto caldo. L'azienda ha già prolungato gli orari notturni delle linee PF, 9, 30, 30 R (domenicale) e anche per il centro storico ha modificato gli orari della linea 7 fino alle 00.40 da piazza Matteotti. Nelle notti di venerdì e sabato è attiva anche la linea notturna che parte da piazza Matteotti e arriva al Poetto (al Margine Rosso) con l'ultima corsa alle 3.40 del mattino. Blu Notte sarà attiva, oltre che tutti i venerdì e i sabato di agosto anche il 14, 15, 16 e 17 agosto, una risposta quindi anche per Ferragosto per i passeggeri e per i turisti". (ANSA).