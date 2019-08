A Cagliari 150 ragazzi da tutto il mondo

(ANSA) - CAGLIARI, 6 AGO - Centocinquanta ragazzi da 31 Paesi di tutto il mondo a Cagliari per l'International Summer Week.

Tutti in Municipio per la "Flag parade": la parata con la bandiere del loro Paese.

Ad accogliere i giovani questa mattina nell'aula consiliare del palazzo comunale di via Roma c'erano l'assessora regionale del Lavoro Alessandra Zedda, il sindaco Paolo Truzzu e l'assessora comunale alle pari opportunità Rita Dedola.

Tutti insieme per scoprire Cagliari. E per parlare di pace e cooperazione. L'età media dei partecipanti è di 24-25 anni con una leggera prevalenza femminile. I Paesi dell'est europeo, come da tradizione, si confermano maggiormente presenti: la comunità più numerosa è quella romena. Ma ci sono anche ragazzi che arrivano da Giappone, Ecuador e Argentina.

I partecipanti stanno visitando in questi giorni Castello, Marina, Stampace e il mercato di San Benedetto. Il programma prevede anche visite ed escursioni a Villasimius, Costa Rei e, nell'interno, nella zona della Trexenta.

Scopo della manifestazione è quello di promuovere l'immagine della Sardegna a livello internazionale e, al contempo, attrarre visitatori nell'isola attraverso gli strumenti della cultura e del dialogo.

L'iniziativa è nata nel 1998, ad opera della Tdm 2000 e da allora si è ripetuta ogni anno. Dal 1998 ad oggi, più di 5.000 persone hanno preso parte all'evento. (ANSA).