Riformatori, Salaris neo coordinatore

Cambio al vertice nei Riformatori sardi: il nuovo coordinatore regionale è Aldo Salaris, 36enne consigliere regionale, già vicesindaco di Bonorva. Prende il posto di Pietro Fois, nel frattempo nominato amministratore straordinario della Provincia di Sassari. Primo obiettivo di Salaris è quello di traghettare il partito fino al congresso regionale in programma il 5 e il 6 ottobre.

Salaris ha ringraziato innanzitutto "chi più di vent'anni fa ha avuto l'intuizione di dare gambe a questa creatura che è Massimo Fantola". Questo, ha aggiunto, "è un partito in crescita che si deve occupare di temi molto sensibili come le accise e la madre di tutte le battaglie, l'insularità". Ha anche ricordato che "siamo azionisti di questa maggioranza e continueremo a lavorare in modo propositivo".

Per il presidente Roberto Frongia "il nuovo coordinatore saprà interpretare al meglio e in continuità con chi lo ha preceduto lo spirito vero dei Riformatori, e questo incarico ci consentirà di arrivare al congresso di ottobre senza interrompere il dialogo con le comunità".