L’assessore Loi verso l’uscita dalla giunta comunale di Oristano

Problemi di lavoro. A fine estate potrebbe esserci l’annunciato rimpasto nell’esecutivo

Entro l’estate si annuncia un rimpasto per la giunta comunale di Oristano guidata dal sindaco Andrea Lutzu. Un cambio certo è quello dell’assessore Francesca Loi, che ha la delega ai servizi sociali. L’assessore ha già comunicato al sindaco e ai dirigenti del suo partito, Fortza Paris, la volontà di lasciare l’esecutivo per impegni di lavoro che non le consentirebbero più di seguire il delicato incarico.

Già si sta lavorando alla ricerca di un sostituto, o meglio di una sostituta, visto che si deve assicurare l’equilibrio di genere nella giunta. Loi ha chiesto un avvicendamento entro le prossime settimane. La sua uscita non dovrebbe interferire con il possibile ingresso nell’esecutivo di un esponente del gruppo La Civica, in modo tale da allargare la maggioranza che ormai ha i numeri contati e nelle settimane scorse in aula ha incontrato non poche difficoltà.

Il più accreditato per l’incarico di assessore è il capogruppo de La civica, Angelo Angioi, che riveste anche il ruolo di presidente di commissione. Chi potrebbe cedergli il posto non si sa.

Ieri sera la maggioranza di centrodestra ha tenuto un primo incontro nell’ambito di un processo di verifica. Non sembra si sia parlato di assetti, quanto di problemi da affrontare. Da più parti è stata evidenziata la necessità di ascoltare con maggiore attenzione la voce di coloro che hanno manifestato un certo dissenso per evitare uno scollamento con la città.

Si annuncia un documento politico, primo passo per affrontare appunto l’ipotesi di un allargamento della maggioranza, sul quale si intuisce non emerge la volontà di accelerare anche per il timore di dover rinunciare a qualche poltrona.

Martedì, 6 agosto 2019

